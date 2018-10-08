2018-10-08T08:17:39+03:00
Происшествия

Крановщик из порта в Хабаровском крае отсидит за смерть рабочего

Осужденный зашиб потерпевшего во время погрузо-разгрузочных работ
Ольга КИВА
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Крановщик из порта в Хабаровском крае отсидит за смерть рабочегоКрановщик из порта в Хабаровском крае отсидит за смерть рабочегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Советской Гавани осудили за убийство по неосторожности стропальщика. Потерпевший работал в одном порту с виновным и, как выяснилось позже, не имел специальной подготовки. Кроме того, рабочий во время погрузки-разгрузки в порту находился без средств индивидуальной защиты.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, виновный зашиб потерпевшего, когда управлял крановой установкой. Погибший получил тяжелые травмы, от которых вскоре скончался. Происшествие случилось в декабре 2017 года.

Во время судебного заседания установили, что фигурант нарушил нормы и правила промышленной безопасности и допустил в качестве стропальщика постороннее лицо, без специальной подготовки и знаний. Служитель Фемиды расценил действия подсудимого как причинение смерти по неосторожности и приговорил крановщика к одному году тюрьмы.

Решение суда не вступило в законную силу.

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