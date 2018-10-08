По вине молодой автоледи случилась тройная авария в Хабаровске
В краевой столице произошла авария, в которой двое мужчин пострадали из-за молодой автоледи. Девушка за рулем всего год, но уже отметилась в сводках ГИБДД аварией.
- Накануне, 6 октября, автолюбительница ехала на своей Toyota Corolla по улице Воронежской. Впереди двигалось авто Daihatsu Terios, за рулем которого сидел мужчина. В определенный момент машина затормозила, девушка не успела отреагировать и благополучно врезалась в нее. От удара транспорт подался вперед и врезался во впередистоящюю Suzuki Hustler, - рассказали в отделении ОГИБДД Хабаровска.
В результате дорожной аварии пострадали пассажирки автомобиля, который стал последним звеном в этой цепочке неприятных столкновений - Suzuki Hustler. У двоих женщин закрытые черпно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Лечение они будут проходить амбулаторно. Третья пострадавшая — годовалая девочка. Ее жизни ничего не угрожает, лечение она также будет проходить амбулаторно.