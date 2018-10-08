По вине молодой автоледи случилась тройная авария в Хабаровске

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-08T09:28:59+03:00

Девушка врезалась в машину, которая потом въехала в стоящую перед ней иномарку

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В краевой столице произошла авария, в которой двое мужчин пострадали из-за молодой автоледи. Девушка за рулем всего год, но уже отметилась в сводках ГИБДД аварией.

- Накануне, 6 октября, автолюбительница ехала на своей Toyota Corolla по улице Воронежской. Впереди двигалось авто Daihatsu Terios, за рулем которого сидел мужчина. В определенный момент машина затормозила, девушка не успела отреагировать и благополучно врезалась в нее. От удара транспорт подался вперед и врезался во впередистоящюю Suzuki Hustler, - рассказали в отделении ОГИБДД Хабаровска.

В результате дорожной аварии пострадали пассажирки автомобиля, который стал последним звеном в этой цепочке неприятных столкновений - Suzuki Hustler. У двоих женщин закрытые черпно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Лечение они будут проходить амбулаторно. Третья пострадавшая — годовалая девочка. Ее жизни ничего не угрожает, лечение она также будет проходить амбулаторно.