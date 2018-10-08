Спецтехнику в Хабаровске подготовили к большому снегопаду и наледи

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-08T11:12:14+03:00

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В краевой столице во всю идет подготовка к зиме, в частности речь о подготовке снегоуборочной спецтехники. Дорожники уже отчитались о готовности своего автопарка. Механики тщательно осматривали машины, придирались к каждому болту, гайке, щетке и отвалу. Естественно, нашли какие-то недочеты, которые автослесари исправят в ближайшее время.

- В автопарке снегоуборочной техники сегодня такие машины, как тракторы, бульдозеры, грейдеры, самосвалы, фронтальные и тяжелые погрузчики, песко- и реагенторазбрасыватели. Во время снежной зимы на дороги Хабаровска будут выходить больше 60 единиц техники. Если машин не хватит, то задействуют резервный фонд. До нового года технопарк предприятия МУП «Южное» пополнит шестерка мощных машин - грузовики марки «ГАЗон NEXT», фронтальные погрузчики с полным комплектом навесного оборудования и мусоровозы, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Официально зимний режим работы у дорожников начинается уже через неделю, но ориентироваться они будут по погоде. Вплоть до первого снегопада они будут подметать и пылесосить Хабаровск, если плюсовые температуры простоят до 1 ноября, то еще и умывать город из поливомоечных машин.