2018-10-08T09:57:00+03:00
Общество

В Хабаровском крае выловили 15 тысяч тонн осенней кеты

Всего за путину в регионе добыли 43,5 тысячи тонн лосося
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае выловили 15 тысяч тонн осенней кетыВ Хабаровском крае выловили 15 тысяч тонн осенней кетыФото: Правительство Хабаровского края
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На сегодняшний день промышленный лов во всех районах края завершен, однако до 20 октября в Амурском, Нанайском и Хабаровском районах продолжается любительская и спортивная рыбалка, также разрешен промысел представителям коренных и малочисленных народов региона.

- По данным комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов, вылов осенней кеты в крае составляет 15 тысяч тонн, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - При осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства выловлено 13,5 тысячи тонн, коренными малочисленными народами добыто 900 тонн, а рыболовами - любителями - 600 тонн лосося.

Показатель вылова по всем промысловым районам в этом году составил 43,5 тысячи тонн. Для сравнения, в прошлом году показатель вылова остановился на отметке в 48,1 тысячи тонн, так что путину-2018 нельзя назвать самой удачной.

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