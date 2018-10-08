В Биробиджане начался отопительный сезон

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-08T11:55:16+03:00

Этим летом на ремонт городской ТЭЦ было потрачено 170 миллионов рублей

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Так же как и в Хабаровске, в столице Еврейской автономии отопительный сезон начался 8 октября. С раннего утра Биробиджанская ТЭЦ приступила к подаче тепла потребителям.

Запуск тепла будет идти поэтапно, это делается для того, чтобы не допустить разбалансировки гидравлических режимов. Главная задача энергетиков - плавно ввести в работу насосное оборудование на ТЭЦ и в тоже время не перегрузить теплотрассы. Первыми, как обычно, тепло получат объекты социального назначения — детские сады, школы, поликлиники и больницы. Потом все остальные.

- Во время запуска тепла большая ответственность лежит на управляющих компаниях и ТСЖ, - отметил Николай Лысенко, директор биробиджанской ТЭЦ. – Инженерные системы находящихся в их управлении домов должный быть готовы к приемке тепла.

Подавать отопление управляющие компании должные в строгом соответствии с графиком, не допуская самовольного подключения - утверждают специалисты, иначе гидравлическая система может выйти из строя. Так же в тепловых сетях призывают быть внимательными и самих жителей — если появиться течь, им необходимо срочно обращаться к управдомам.

Энергетики переживают не зря, напомним что прошлый отопительный сезон был ими по сути провален. На Теплоцентрали Биробиджана из строя выходили один котел за другим, а после того как их починили, стали «рваться» теплотрассы и бежать батареи в квартирах.

Этим летом в городе прошла мощная ремонтная компания. Реконструкция Биробиджанской ТЭЦ обошлась Дальневосточной генерирующей компании в рекордную сумму - 170 миллионов рублей.

- До старта отопительного сезона на Биробиджанской ТЭЦ и принадлежащих ей теплотрассах проделан огромный объем работы, - отметил Николай Лысенко. – Мы заменили порядка 270 метров магистральных теплосетей. Сделали три расширенных текущих ремонта котлов - шестого, седьмого и девятого; два котла: пятый и восьмой были капитально отремонтированы. Третий капремонт, на котле № 10 вошел в завершающую стадию.

На этом работы на теплоцентрали Биробиджана не закончатся. Ремонт, не влияющий на подачу тепла потребителям, продолжится.