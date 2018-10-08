На Сахалине парень изнасиловал пожилую инвалидку, избил ее, а затем зарезал

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-08T12:18:48+03:00

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Происшествие случилось 12 апреля вечером в селе Горнозаводск. 59-летняя женщина-инвалид жила в квартире вместе с местным бездомным. Передвигаться самостоятельно она не могла, поэтому помощь маргинала была кстати. Он ухаживал за ней, помогал по дому, ходил за продуктами. В этот день в гости зашел пьяный 25-летний сосед. Распивать горячительные он продолжил с этим бомжом. Позже они сильно повздорили, и сожитель беспомощной женщины ушел. Дальше началось страшное. Сперва молодой человек изнасиловал пенсионерку, избил ее ногами и руками, а затем зарезал кухонным ножом.

- После убийства обвиняемый, с целью сокрыть преступление выволок тело в подъезд, где его увидели соседи. Мужчину, который удерживал преступника до приезда сотрудников полиции, поблагодарил руководитель отдела Следственного комитета, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ольга Чебыкина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Сахалинской области.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по двум статьям «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей» и «Убийство». Обвинительное заключение уже утвердили в прокуратуре, вскоре его направят в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит вплоть до пожизненного заключения.