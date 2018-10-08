В Амурске завершили реконструкцию набережной

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-08T11:01:40+03:00

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Работы по рекострукции начались в мае текущего года - рабочие заасфальтировали территорию, выложили брусчаткой пешеходные дорожки, отремонтировали лестницы, установили декоративные световые опоры, обустроили автопарковку, а основание набережной огородили новыми бордюрами. Изменения набережная Амурска претерпела в результате выигрыша в голосовании за лучший проект-участник в программе «Формирование комфортной городской среды».

- Сейчас завершается реализация и других подобных проектов, к примеру, возле Драматического театра в Комсомольске уже уложена брусчатка, установлены урны и уличная мебель, появились тематические арт-объекты, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - А в Советской Гавани обновили асфальт и освещение на площади Победы.

Другие объекты сейчас пока находятся в работе, их также выбирали в рейтинговом голосовании 18 марта сами горожане - это парк Динамо в краевой столице и скверы у центральной библиотеки имени Островского и у Дворца культуры «Авиастроителей» в городе Юности. Общая стоимость благоустройства территорий-победителей рейтингового голосования составила более 104 миллионов рублей.