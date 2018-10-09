2018-10-09T04:12:20+03:00
Общество

В Хабаровске пройдет чемпионат профмастерства «Амбилимпикс»

Его участники - студенты и специалисты с ограниченными возможностями
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
В Хабаровске пройдет чемпионат профмастерства «Амбилимпикс»В Хабаровске пройдет чемпионат профмастерства «Амбилимпикс»Фото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

136 конкурсантов из разных районов края покажут свои навыки и умения в рамках профессиональных соревнований, а всего к чемпионату привлекут 500 человек, включая экспертов и волонтеров. Участники соревнований - как уже состоявшиеся специалисты, так и студенты, обучающиеся по программам общего и профессионального образования.

- В этом году чемпионат пройдет по 23 компетенциям в трех категориях - «Школьники», «Студенты» и «Специалисты», - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - В его рамках запланирована также деловая программа с участием представителей Национального центра развития конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», профориентационные мероприятия и ярмарка вакансий.

Непосредственно соревнования пройдут 11 и 12 октября на площадке спортивного комплекса Арена «Ерофей», а победители краевого первенства представят регион на IV Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» с 20 по 23 ноября в Москве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Резидентов ТОР «Хабаровск» обеспечат газом
Пожар в частном секторе в Комсомольске-на-Амуре: в огне были деревянная баня, металлические гаражи и жилой дом
На Камчатке сельчанина с расшатанной психикой осудят за истязание ребенка
В Хабаровском крае торжественно открыли новый мемориал сотрудникам МВД
Пенсионерка в Хабаровском крае погибла из-за критики в адрес родного сына
Погода в Хабаровске на 9 октября 2018: днем до +13, возможен небольшой дождь
Главные врачи на Камчатке скрыли свои миллионные заработки
На Сахалине парень изнасиловал пожилую инвалидку, избил ее, а затем зарезал
В Биробиджане начался отопительный сезон
Спецтехнику в Хабаровске подготовили к большому снегопаду и наледи
В Амурске завершили реконструкцию набережной
В Хабаровском крае выловили 15 тысяч тонн осенней кеты
По вине молодой автоледи случилась тройная авария в Хабаровске
Отопление наконец-то приходит в дома Хабаровска
Крановщик из порта в Хабаровском крае отсидит за смерть рабочего
В Хабаровске задержанный отправился в суд с ножом, спрятанным в пачке сигарет
Поездка на мотоцикле закончилась для двух хабаровчан серьезными переломами костей
Пожар в частном доме в Хабаровском крае: огонь «съел» постройку, веранду и баню