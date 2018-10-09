В Хабаровске пройдет чемпионат профмастерства «Амбилимпикс»

СЕГОДНЯ 04:12 2018-10-09T04:12:20+03:00

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136 конкурсантов из разных районов края покажут свои навыки и умения в рамках профессиональных соревнований, а всего к чемпионату привлекут 500 человек, включая экспертов и волонтеров. Участники соревнований - как уже состоявшиеся специалисты, так и студенты, обучающиеся по программам общего и профессионального образования.

- В этом году чемпионат пройдет по 23 компетенциям в трех категориях - «Школьники», «Студенты» и «Специалисты», - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - В его рамках запланирована также деловая программа с участием представителей Национального центра развития конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», профориентационные мероприятия и ярмарка вакансий.

Непосредственно соревнования пройдут 11 и 12 октября на площадке спортивного комплекса Арена «Ерофей», а победители краевого первенства представят регион на IV Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» с 20 по 23 ноября в Москве.