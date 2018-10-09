СЕГОДНЯ 01:55 2018-10-09T01:55:34+03:00

Погода в Хабаровске на 9 октября 2018: днем до +13, возможен небольшой дождь Фото: Никанор ШУЛЬЦ

Тропосферный вихрь с Монголии сместился на восток и подпортил погоду на территории от Забайкалья до побережья Тихого океана. Сохраняются осадки и в тыл циклона зашёл холодный воздух. Именно поэтому снизился температурный фон и днем, и ночью.

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В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0 - 2. Днем +13+15.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +11+13. Уровень Амура у краевого центра 171 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 10-15 см. Температура воды 13,4 градусов.

В Бикине вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +13+15.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +10+12. Уровень Амура у Города Юности 257 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +7+9.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +8+10. уровень Амура в устье реки 151 см.

В Охотске без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +5+7.