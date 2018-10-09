Пенсионерка в Хабаровском крае погибла из-за критики в адрес родного сына

СЕГОДНЯ 03:26 2018-10-09T03:26:18+03:00

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Житель Хабаровского края оказался фигурантом уголовного дела из-за смерти собственной пожилой матери. Его обвиняют в убийстве, которое он, по версии следствия, совершил в помощью ножа.

- Происшествие случилось 4 октября 2018 года в поселке Октябрьском. 60-летняя мать и 36-летний сын жили в одном доме. В тот злополучный день они устроили застолье — выпивали, разговаривали. В какой-то момент женщина стала критиковать сына. Ее не устраивало, что он нигде не работает, ведет неправильный образ жизни и не жениться, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Пьяный сын разозлился на мать за упреки, схватился за нож и ударил женщину в живот. От ранения она скончалась на месте. Мужчину задержали и допросили. Он объяснил свое агрессивное поведение большим количеством алкоголя. Как позже выяснилось, фигурант уже провел за решеткой больше 15 лет.

Расследование уголовного дела продолжается. На время следствия задержанный будет находиться под арестом.