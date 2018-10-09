В Хабаровском крае торжественно открыли новый мемориал сотрудникам МВД

СЕГОДНЯ 03:48 2018-10-09T03:48:16+03:00

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В Верхнебуреинском районе прошло торжественное открытие мемориала «Памятный знак сотрудникам органов внутренних дел». Его установили в сквере рядом с отделением МВД района. Авторами идеи создания и установки такого памятника были сотрудники и ветераны районного отдела полиции.

- На церемонии открытия были руководство отдела, личный состав и ветераны МВД России. Также в открытии мемориала участвовали члены семей погибших сотрудников, представители районных и общественных организаций и духовенства. Почетное право открыть мемориал предоставили начальнику отдела полиции Сергею Игнатьеву, председателю Совета ветеранов Николаю Павленко и матери погибшего милиционера Таисии Реутовой, - говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

Мемориал будет символизировать мужество и честь тех, кто посвятил свою служению закона. Рядом с ним молодые сотрудники полиции будут приносить присягу, а в памятные дни здесь будет проходить возложение цветов.