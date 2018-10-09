2018-10-09T05:18:10+03:00
Происшествия

На Камчатке сельчанина с расшатанной психикой осудят за истязание ребенка

Жестокость отчима обернулось для семилетнего мальчика переломом кости
Ольга КИВА
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На Камчатке сельчанина с расшатанной психикой осудят за истязание ребенкаНа Камчатке сельчанина с расшатанной психикой осудят за истязание ребенкаФото: Александр ЧЕРНЫХ
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На Камчатке ждет суда 39-летний житель поселка Палана, избившего семилетнего сына своей сожительницы. Мужчина разозлился на ребенка за то, что тот плохо запоминает алфавит и решил наказать мальца. По предварительной информации, задержанный в пылу ярости схватил ребенка за руку и за ногу, поднял на уровне своей груди, а потом со всей силы бросил на пол. Падение для мальчика обернулось закрытым переломом большой берцовой кости, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

- Происшествие с мальчиком произошло в 2013 году, а в 2017 году фигурант избил еще и дочь свой сожительницы. Девочке на тот момент тоже было семь лет, мужчина бил ее ремнем по лицу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Мама пострадавших детей не обращалась за помощью к правоохранителям, потому что подозреваемый запугал ее. С ним она жила в гражданском браке. Как позже стало известно следствию, фигурант страдает психическими расстройствами и состоит на учете у психиатра. Однако по результатам судебной экспертизы мужчину признали вменяемым.

Против мужчины завели уголовное дело за умышленное причинение здоровья. Расследование уже закончилось, материалы находятся в суде.

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