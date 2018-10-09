2018-10-09T05:16:06+03:00
Происшествия

Пожар в частном секторе в Комсомольске-на-Амуре: в огне были деревянная баня, металлические гаражи и жилой дом

Когда огнеборцы прибыли, пламя уже перебиралось на соседние участки
Ольга КИВА
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Пожар в частном секторе в Комсомольске-на-Амуре: в огне были деревянная баня, металлические гаражи и жилой домПожар в частном секторе в Комсомольске-на-Амуре: в огне были деревянная баня, металлические гаражи и жилой домФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Вчера вечером, 8 октября, огнеборцы успешно потушили пожар в микрорайоне Победы в Комсомольске-на-Амуре. Им пришлось усмирять пламя, которое бушевало на территории частного домовладения. Огонь уже перебирался на соседние участки, когда пожарные расчеты прибыли на место происшествия.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 21:16. Отряд огнеборцев в составе 19 человек оперативно прибыл на улицу Садовую. К тому моменту в огне уже были баня из бруса и металлический гараж, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Окончательно потушить пожар удалось в 22:16. Напоследок огнеборцы разобрали и пролили конструкции, чтобы не предотвратить повторное возгорание. От пламени пострадали деревянная баня, два металлических гаража, надворные постройки, а также чердачная конструкция одного жилого дома. О человеческих жертвах информации нет.

На данный момент сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причину пожара и виновного.

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