Резидентов ТОР «Хабаровск» обеспечат газом

СЕГОДНЯ 05:41 2018-10-09T05:41:53+03:00

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На площадке ТОР «Ракитное» провели газ, благодаря которому здешние резиденты смогут более успешно реализовывать свои проекты. Ради этого выполнили ряд работ — смонтировали пункт редуцирования газа, провели газопровод протяженностью больше 600 метров и сделали врезку в магистральную трубу.

- Созданная точка подключения полностью обеспечит текущие потребности резидентов в газе и создаст резерв мощности для новых потребителей. Потребители газа на площадке «Ракитное» начнут получать голубое топливо уже в следующем месяце. Блочно-модульная котельная «Хабаровского трубного завода» первой будет подключена к газовой сети в начале ноября, - говорится в сообщении на сайте Минвостокразвития.

К слову, для обустройства газопровода использовали полиэтиленовые трубы, которые производит один из резидентов ТОР. По предварительным оценкам специалистов, потребность резидентов ТОР «Хабаровск» сейчас составляет больше тех с половиной тысяч кубометров в час. Построенная точка подключения позволит реализовать на площадке более 16 инвестиционных проектов на общую сумму больше 18 миллиардов рублей и создать почти две тысячи новых рабочих мест.