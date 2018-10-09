На Сахалине водителя грузовика признали виновным в гибели пассажиров машины скорой помощи

СЕГОДНЯ 06:22 2018-10-09T07:36:07+03:00

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Житель областной столицы оказался на скамье подсудимых после тройного ДТП. Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, из-за чего случилась авария, в которой погибли пять человек. Среди пострадавших пассажиры и водитель скорой помощи, один водитель грузовика.

- Мужчина работал водителем грузового автомобиля-рефрижератора. В январе 2017 года ехал на своей машине по скользкой дороге в темное время суток. На 202 километре автодороги «Южно-Сахалинск — Оха» он отвлекся и врезался в едущий впереди другой грузовой автомобиль. От удара второй большегруз выехал на встречную полосу и врезался в карету скорой помощи, которая от удара загорелась. Один из членов экипажа получил тяжелые травмы, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Водитель грузовика во время судебного заседания не признал свою вину. Суд выслушал его позицию и приговорил бедолагу к пяти годам тюрьмы. Отбывать наказание сахалинец будет в колонии-поселении. Осужденный не согласился с решением и пробовал обжаловать его, однако в апелляционной инстанции оставили приговор без изменения.