Пенсионера в Хабаровском крае задержали с незаконным уловом

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-09T08:21:35+03:00

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Пожилой житель Амурского района попался в руки полицейских с незаконным уловом. Его обнаружили во время операции «Путина-Осень 2018» в акватории реки Амур. У задержанного пенсионера обнаружили и изъяли 20 рыб лососевых пород, а вот документов на добычу осенней кеты у него не было.

- Задержанный — житель села Вознесенское, отправился на рыбалку в период нерестовой миграции и нереста тихоокеанских лососей. За разрешением, понятное дело, он не пошел. По предварительным оценкам специалистов, ущерб от его действий составил порядка 40 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против пенсионера возбудили уголовное дело за незаконную рыбодобычу. За это правонарушение ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. На время следствия рыбак будет находиться под подпиской о невыезде.