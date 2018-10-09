СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-09T09:00:32+03:00

Рыбную компанию в Хабаровском крае оштрафовали за склад ГСМ в водоохранной зоне Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Рыбоперерабатывающая компания из Тугуро-Чумиканского района оказалась под пристальным вниманием прокуратуры. Руководство организации удобно расположило склад ГСМ и станцию техобслуживания в границах водоохранной зоны. Однако это противоречит водному кодексу Российской Федерации.

- Компания нарушила правила водопользования, разместив свои объекты в границах водоохраной зоны в 80 метрах от береговой линии. Здесь проводили технические осмотры и ремонты машин, мыли автомобили. По правилам на водных объектах, примыкающих к береговой линии устанавливают специальный режим. Это помогает уберечь водоемы от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

По результатам проверки, рыбную компанию и, в частности, руководителя обязали заплатить штраф больше 200 тысяч рублей. Найденные нарушения организация должна устранить.