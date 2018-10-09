В Хабаровском крае молодой пироман спалил чужой вагончик и автомобиль

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-09T10:42:34+03:00

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Жителя Амурска задержали по подозрению в поджоге чужого имущества. Пироману только 21 год. Он нигде не работает и до сих пор проблем с законом не имел. Сейчас против парня завели уголовное дело.

- Как пояснил сам подозреваемый, он поджег чужое имущество, а именно автомобиль и вагончик исключительно из-за обиды на землевладельца. Раннее задержанный работал на потерпевшего — помогал выращивать овощи. Потом они поссорились и появился повод для мести, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Чтобы поквитаться в землевладельцев задержанный ночью проник на территорию участка, подложил под автомобиль дрова и поджог их. То же самое он сделал и с вагончиком, который прибывшие пожарные смогли спасти. Расследование уголовного дела продолжается. На время следствия фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.