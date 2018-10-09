Капитальный ремонт детских садов в Хабаровске обошелся в 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-09T09:34:30+03:00

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Шесть детских садов в краевой столице привели в порядок. В зданиях провели капитальные ремонты, которые обошлись казне в 200 миллионов рублей. Речь идет о дошкольных учреждения, которые Министерство обороны России передало городу в 2017 году.

- В четырех детских садиках капитальный ремонт полностью завершен. Обновленные помещения находятся на улицах Фрунзе, Ленина, Гергиевской и Вилюйской. В рамках реконструкции в зданиях заменили инженерные сети, отремонтировали крышу и полы, установили специальное оборудование, - сообщила Ольга Лалетина, начальник городского профильного управления.

Кроме строительных работ внутри зданий рабочие также выполнили работы по благоустройству территорий рядом с ними. Благодаря отреставрированным детским садам в городе появится дополнительно 615 мест для содержания детей.

Специалисты отметили, что два здания детских садов из «военного наследия» используются как дошкольные учреждения по уходу и присмотру за детьми. Сейчас их посещают порядка 170 детей. Три сада уже принимают детей, еще одно учреждение проходит процедуру получения лицензии на ведение образовательной деятельности. В этом году на баланс города взяли еще два дошкольных учреждения, принадлежащих РЖД. Помещения находятся в хорошем состоянии. Сейчас эти детские сады получают лицензию на право образовательной деятельности.