На севере Хабаровского края Амур загрязняют неочищенными сточными водами

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-09T09:59:57+03:00

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На севере Хабаровского края не хватает очистных сооружений. К таким выводам пришел природоохранный прокурор, который проводил проверку по исполнению природоохранного законодательства. Так, на территории Николаевска-на-Амуре отсутствуют очистные сооружения и только по этой причине в реку Амур попадают неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды.

- По результатам проверки прокурор обратился в суд и добился, чтобы ситуация в корне изменилась. Администрация Николаевска-на-Амуре удалось обязать устранить выявленные нарушения, - прокомментировали в Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

У администрации городского поселения будет всего пять лет с момента вступления приговора суда в силу, чтобы исправить указанные недочеты. Этого времени нарушителям должно хватить на строительство очистных сооружений.

Решение суда еще не вступило в силу.