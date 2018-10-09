Любитель золотых цепочек снимал украшения прямо на улицах Комсомольска-на-Амуре

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-09T11:28:30+03:00

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В городе Юности задержали уличного грабителя. Им оказался 29-летний комсомольчанин, который на момент задержания успел сорвать цепочку у двух женщин.

- По версии следствия парень выслеживал своих жертв. В первую очередь он обращал внимание на женщин, на шее которых были украшения. Потом фигурант подбегал сзади и срывал цепочки. Добычу подозреваемый относил в ломбард, а деньги, вырученные от сделок, тратил по своему усмотрению, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Причиненный задержанным ущерб в общей сложности оценили в 80 тысяч рублей. Против фигурант завели уголовное дело по статье «грабеж», расследование которого на данный момент закончилось. Материалы уже направили в суд. Встречи со служителями Фемиды подозреваемый будет ждать на свободе, но под подпиской о невыезде.