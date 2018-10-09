Губернатор Хабаровского края отправится в вояж по районам

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-09T12:14:28+03:00

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Новый губернатор разработал программу посещения крупных насеянных пунктов. C инспекцией по региону Сергей Фургал намерен поехать после дня рождения Хабаровского края.

Путешествие по краю губернатор начнет с направления Комсомольск-Николаевск, Тугуро-Чумиканский район, Охотск, Охотский район. Далее глава региона отправится на юг - в сторону Бикина. Третье направление - Ванино-Совгавань и четвертое - по БАМовской ветке. Сопровождать Сергея Фургала будут специалисты и члены правительства, ответственные за разные направления.

- Мы проведем встречи с главами районов, соберем глав поселений и выслушаем все ваши пожелания, проблемы, и, самое главное, видение, как их решать. Легкой жизни никому не обещаю, но уверен, что она будет интересной, - сказал губернатор Хабаровского края.

В населенных пунктах Сергей Фургал своими глазами посмотрит все школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, «кочегарки» и объекты инфраструктуры в целом.