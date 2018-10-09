Поселку в Хабаровском крае не хватает топлива

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-09T12:34:55+03:00

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В Хабаровском крае с началом отопительного сезона традиционно то тут, то там возникают проблемы. Вот, поселок Литовка Амурского района до конца не обеспечен топливом, и денег на его покупку нет.

На самом деле, проблема куда глобальней. Мазутная котельная - дорогое удовольствие. Лучше скажут цифры: в прошлом году этот вид топлива покупался по 24 рубля за тонну, сейчас его цена дошла до 30-40 рублей. Решение очевидное - постепенно отказываться от мазута.

- Нужно строить угольную котельную, тогда мы сможем сэкономить на мазуте и возместить стоимость строительства в течение трех лет. Мы такой расчет уже сделали и в ближайшее время дадим общую программу: где и как быстро мы сможем сократить затраты на отрасль в целом, в том числе по замене котелен, которые работают на жидком топливе, - сказал Дарий Тюрин, исполняющий обязанности министра ЖКХ региона.

Но в этот сезон новую котельную не построят. Однако замерзать людям не придется - губернатор дал стопроцентную гарантию: «Топливо будет».