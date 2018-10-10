2018-10-10T04:22:43+03:00
Общество

Бухгалтер из Хабаровска заплатила штраф за невыплату чужих алиментов

Женщина отказалась отчислять деньги из зарплаты работника
Ольга КИВА
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Бухгалтер из Хабаровска заплатила штраф за невыплату чужих алиментовБухгалтер из Хабаровска заплатила штраф за невыплату чужих алиментовФото: Мария ЛЕНЦ
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Бухгалтер одной из организаций в Ванинском районе заплатила штраф за отказ от выплаты алиментов. Речь идет об отчислениях из зарплаты сотрудника, которые сотрудница бухгалтерии должна была вычитать ежемесячно согласно исполнительному документу. Однако женщина обнаружила в постановлении ошибку и отказалась перечислять алименты. Таким образом она нарушила закон.

- В адрес отдела судебных приставов вернулась копия исполнительного документа. Причина возврата - якобы имеющаяся ошибка в нем. По факту оказалось, что документ был составлен верно, - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Хабаровского края и ЕАО.

За незаконный отказ отчислять алименты из зарплаты сотрудника женщину обязали заплатить штраф в 15 тысяч рублей. Бухгалтер выполнила это требование, а также перечислила задолженность взыскателю и начала планомерно отчислять деньги из заработка сотрудника.

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