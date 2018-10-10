Офисные работники построили дом посреди леса на Камчатке

СЕГОДНЯ 04:54 2018-10-10T04:54:34+03:00

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Супруги Погодины получили желанные «дальневосточные гектары» и построили теперь уже на своей земле дом. Муж и жена — офисные работники. У них была мечта построить дом своими руками и она наконец-то исполнилась. Землю супруги получили еще в 2016 году. Участок выбирали специально в глухом лесу Елизовского района. Уже через год в октябре они поселились в своем новом доме.

Яна Погодина рассказала, что у них с мужем сейчас почти полтора гектара земли. Заявку они подали практически сразу после запуска второго этапа программы. Сейчас на их участке рядом с домом уже растут плодовые деревья и кустарники: ирга, черная смородина, малина. Супруги планируют выращивать зелень, овощи и создать большой розарий.

Напомним, получить землю бесплатно по программе «Дальневосточный гектар» может каждый гражданин России. Участникам программы предоставляют государственные меры поддержки. Также новоявленным землевладельцам предлагают готовые бизнес-планы, которые можно реализовать на своём гектаре.