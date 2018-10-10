2018-10-10T05:15:13+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре «заминировали» школу

Неизвестный позвонил в полицию сегодня утром, перед началом уроков
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Комсомольске-на-Амуре «заминировали» школуВ Комсомольске-на-Амуре «заминировали» школуФото: Социальные сети
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В Комсомольске-на-Амуре утро 10 октября в полиции началось весьма тревожно. Кто позвонил на пульт диспетчера и заявил, что в школе на улице Калинина заложена бомба. На место немедленно выехали кинологи, взрывотехники и другие специалисты, которых привлекают при обезвреживании бомб.

- Звонок поступил утром, перед началом уроков. Людей из здания эвакуировали. Специалисты обследовали территорию учебного заведения, как внутри, так и снаружи. Бомбы или другого взрывчатого вещества они не нашли, - рассказала корреспонденту «КП-Хабаровск» Юлия Ким, сотрудник пресс-службы УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.

Сейчас полицейским предстоит выяснить личность хулигана. Уголовное дело по данному факту они еще не возбудили, проводят проверку. Однако после того, как узнают имя звонившего ситуация может приобрести другой поворот. Вероятнее всего возбудят уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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