Администратор сауны в Хабаровске пыталась остановить ночного грабителя

СЕГОДНЯ 05:47 2018-10-10T05:47:36+03:00

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В Центральном районе краевой столице ограбили одну из саун. Добычей злоумышленника стал телевизор, ради которого мужчина полез в помещение ночью. Неизвестный проник внутрь через открытое окно, взял технику и собирался уходить. Однако на защиту казенного имущества встала администратор сауны. Женщина попыталась остановить злоумышленника, но, увы, силы были не равны. Мужчина скрылся вместе с телевизором.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, администратор смогла назвать приметы грабителя. Позже оперативники задержали 29-летнего горожанина. Во время обыска у него нашли и изъяли искомую технику. Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Грабеж». Максимально возможное наказание за это преступление - лишение свободы на срок до четырех лет. На время следствия с фигуранта взяли подписку о невыезде.