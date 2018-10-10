СЕГОДНЯ 06:42 2018-10-10T06:42:54+03:00

На Сахалине рыбак пытался выкупить у полицейских изъятые у него три тонны икры Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Рыбака на Сахалине обвиняют в даче взятки полицейскому. Мужчина пытался откупиться от стража порядка и предлагал один миллион рублей за то, чтобы замять уголовное дело о незаконной рыбодобыче и забрать обратно заготовленную икру. К слову, во время обыска у 48-летнего рыбака нашли больше трех тонн красного деликатеса.

- Мужчину задержали с незаконно заготовленной рыбной продукцией в октябре этого года. Подозреваемый решил откупиться от правоохранителя и предложил деньги. Полицейскому он успел передать 500 тысяч рублей. Это была уловка, на которую и попался фигурант. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу», - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного на время расследования, пока он находится в изоляторе временного содержания. Максимально возможное наказание за преступление - 12 лет лишения свободы.