Юные тхэквондисты из Хабаровска взяли «бронзу» на открытом турнире в Дальнегорске

СЕГОДНЯ 08:26 2018-10-10T08:26:57+03:00

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Юные тхэквондисты из Хабаровского края вернулись домой победителями открытого турнира, который прошел в Дальнегорске Приморского края. Ребята завоевали бронзовые медали, обойдя своих соперников из соседнего региона. Им пришлось сразиться с тхэквондистами из Владивостока, Уссурийска, Михайловки, Покровки Спасска-Дальнего, Находки. Бои прошли с использованием электронной системы судейства Dae-Do GEN-2, которую применяют на Олимпийских играх.

Как сообщили в Союзе спортивных клубов тхэквондо ВТФ, хабаровские спортсмены выступили в более высоких возрастных и весовых категориях. Ребята показали достойный уровень подготовки и техники ведения спортивного поединка. Результатов хабаровчане добились даже несмотря на то, что на ковер пришлось выйти сразу после приезда. Участники добирались на турнир на автомобиле и проехали 800 километров.