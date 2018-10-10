В Биробиджане погибли пешеходы, оказавшиеся под колесами неизвестного авто

СЕГОДНЯ 07:25 2018-10-10T07:25:29+03:00

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Двое биробиджанцев стали жертвами дорожной аварии. 30-летний мужчина и 29-летняя женщина находились на проезжей части дороги, по которой в это время ехала машина. По всей видимости водитель не притормозил и не попытался объехать людей — он сбил пешеходов и уехал с места происшествия. Все произошло поздно вечером в понедельник, 8 октября в районе дома №15 на улице Смидовичской.

Как сообщили в ГИБДД УМВД России по ЕАО, женщина скончалась на месте, второго потерпевшего успели довезти до больницы. Увы, врачи оказались бессильны — вскоре потерпевший умер от полученных травм.

Жителей города, ставших очевидцами этого трагического события, убедительно просят обратиться в Госавтоинспекцию и сообщить любую имеющуюся информацию. Телефоны для связи (42622) 9-26-36, 4-68-25 или 8-924-150-11-11