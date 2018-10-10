На Камчатке ссора многодетных родителей закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 07:51 2018-10-10T07:51:46+03:00

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Многодетная мать из села Каменское оказалась под следствием. Ее обвиняют в убийстве собственного мужа, который умер от одного удара ножом в шею. По версии следствия, нанесла этот удар именно женщина.

- В свое оправдание задержанная сказала, что она только хотела проучить мужа, но не убивать. В тот злополучный июльский вечер многодетные родители выпивали, в какой-то момент мужчина стал ругать жену, нецензурно выражаться в ее адрес, оскорблять. Пьяная женщина разозлилась и, чтобы усмирить строптивого мужа, ударила ножом в шею. Это ранение оказалось для 44-летнего сельчанина смертельным. Правда, сама задержанная не помнит, почему схватила именно нож, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Расследование уголовного дела, которое возбудили против женщины уже закончилось. Материалы находятся на рассмотрении в суде.