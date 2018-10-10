Метание ножа в дверь плачевно закончилось для хабаровчанки
Жительница краевой столицы угодила в больницу с ножевым ранением в грудь. По версии следствия, травму она получила, когда ее сожитель демонстрировал свою меткость и метал нож в дверной косяк. В один прекрасный момент лезвие вонзилось не в дерево, а в женское тело. Потерпевшей потребовалась помощь врачей, поэтому вызвали скорую помощь.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, о происшествии в полицию сообщили медицинские работники, прибывшие на вызов. Потерпевшую доставили в стационар. Некоторе время спустя выяснилось, что оба действующих лица в момент происшествия были пьяны.
По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности задержали сожителя потерпевшей. Мужчина не стал отпираться и во всем сознался. Против него завели уголовное дело, а с самого задержанного взяли обязательство о явке.