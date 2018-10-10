Своевременная профилактика и качественное лечение — отличное зрение на долгие годы

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-10T09:03:50+03:00

Изменить размер текста: A A

О существующих факторах риска снижения зрения и современных методиках лечения глазных болезней мы беседовали с Олегом Владимировичем Коленко, заместителем директора МНТК «Микрохирургия глаза».

Рост патологии органа зрения — это одна из актуальных проблем, стоящих перед современной медициной. Чрезмерная зрительная нагрузка, неправильное питание, нездоровый образ жизни, несвоевременное обращение за медицинской помощью: вот только некоторые факторы, влияющие рост заболеваемости глаз.

- Развитие большинства болезней глаз это следствие естественного течения жизни. Человек, в процессе жизнедеятельности приобретает различные патологии, в том числе и органа зрения. В настоящее время мы можем констатировать, что причиной развития ряда рефракционных аномалий таких как близорукость, является серьезная зрительная нагрузка. Если ребенок с раннего детства, сталкивается со значимой зрительной нагрузкой, то это может способствовать формированию близорукости, - отмечает Олег Владимирович. - Однако, большинство патологий формируются уже в зрелом возрасте. Например, такое заболевание как катаракта является наиболее частой причиной снижения зрения у пациентов старшего возраста. Операции по экстракции катаракты в Хабаровском филиале МНТК составляют более 30% от общего числа хирургических вмешательств. Еще одна патология - глаукома. Здесь также прослеживается точная взаимосвязь. В последнее десятилетие отмечается и увеличение тяжелых глазных осложнений сахарного диабета.

Специалисты Хабаровского филиала способный прийти на помощь практически в любом случае. Для этого в клинике создана профессиональная команда врачей, приобретено самое современное оборудование, внедрены новейшие технологии диагностики и лечения. В «Микрохирургии глаза» выполняется более чем 200 видов хирургических вмешательств, при различной офтальмологической патологии. Современное хирургическое лечение катаракты с помощью, ультразвука и единственного на Дальнем Востоке фемтосекундного лазера по технологиям бесшовных малых разрезов с имплантацией самых современных моделей искусственных хрусталиков, ранняя диагностика и лечение глаукомы с использованием лазерных и микрохирургических технологий, комплексное лечение детей — вот далеко не полный перечень оперативных вмешательств, способных вернуть утраченное зрение.

- Большинство этих операций малотравматичны, то есть не требуют длительного пребывания в стационаре, - подчеркивает Олег Владимирович. - Средний период пребывания составляет два дня. А основной объем хирургических операций выполняется амбулаторно, когда госпитализация пациента не требуется.

МНТК «Микрохирургия глаза» принимает пациентов не только из Хабаровского края, но и со всего Дальнего Востока. Обратиться сюда и всегда получить самую современную помощь может любой человек, независимо от места проживания.