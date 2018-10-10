Все дети равны - каждый ребенок особенный!

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-10T10:06:29+03:00

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Детский сад играет очень важную роль в жизни ребенка. Фактически, именно здесь закладываются основы будущей жизни в социуме. Малыш учится самостоятельности, общению с окружающими и проявляет свои первые таланты. Важную роль в этих процессах выполняет зрение. Но как быть, если у ребенка диагностированы зрительные нарушения? На помощь придет коррекционный детский сад.

Более полувека успешно работает коррекционный детский сад №156. Это уникальное учреждение, созданное специально для детей с нарушениями зрения, выпускниками которого стало не одно поколение детей. Воспитатели и дефектологи - высококлассные специалисты и настоящие мастера своего дела. Комплексный подход к коррекции зрения дает ощутимые результаты.

- По результатам исследований, проведенных нашими специалистами, улучшение зрения отмечается у 96% воспитанников, - отмечает заведующая МАДОУ №156 Виталина Кривонос. - Сейчас учреждение посещают 90 малышей в возрасте от трех до семи лет. А потребность в местах - еще больше! Сад нуждается в ремонте - здание 1963 года постройки. Остро стоит и необходимость покупки интерактивного оборудования. Его наличие позволит внедрить в коррекционно-методическую работу еще более современные методики обучения.

И все же возможности коррекционного детского сада - реальное подспорье для слабовидящих малышей, возможность осознать себя, как здоровую и уникальную личность, и найти свое место в социуме.