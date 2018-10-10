2018-10-10T09:58:46+03:00
Происшествия

На границе Камчатки арестовали партию зараженного мяса

В свинине выявили геном вируса африканской чумы
Ольга КИВА
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На границе Камчатки арестовали партию зараженного мясаНа границе Камчатки арестовали партию зараженного мясаФото: УТ МВД России по ДФО
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На границе Камчатки сотрудники транспортной полиции и Россельхознадзора задержали партию мяса, которая предположительно заражена вирусом африканской чумы свиней. Свинину везли через морской порт в шести ящиках. Общий вес арестованной продукции составил больше 80 килограммов.

- По имеющейся информации 40 тонный контейнер с реализованной продукцией отправлен в адрес индивидуального предпринимателя в город Петропавловск-Камчатский и прибыл в морской порт на территорию контейнерного терминала, - говорится в сообщении на сайте УТ МВД России по ДФО.

Всю партию товара арестовали и поместили на ответственное хранение. Кроме того, образцы подозрительной продукции отправили на исследование, чтобы окончательно убедиться в том, что ее задержали на границе не зря. По данному факту сотрудники транспортной полиции края проводят тщательную проверку.

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