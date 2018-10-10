Дети из Комсомольска-на-Амуре создали медицинский модуль для лунной базы

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-10T12:17:20+03:00

Школьники города Юности победили в конкурсе проектов «Луна: Город Первых» и поедут на Байконур

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Поездка на Байконур - это главный приз XIII Фестиваля науки в Москве в рамках которого и проходил конкурс на лучшее строение на Луне. Воспитанники комсомольского технопарка Кванториум: Егоря Курипта, Арсений Щербов и Инна Толмачева представили проект медицинского модуля и победили обойдя москвичей которые работали над той же темой. Руководили работой группы преподаватели Ольга Попова Тамара Носач.

- Организаторы не ограничились главным призом, - рассказал Иван Лаврентьев, пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре. - В качестве специального приза они предоставили ребятам возможность доработать свой проект используя возможности и рабочее пространство РКК «Энергия»и ЦНИИмаш.

Напомним, что конкурс имеет статус Всероссийского и проходит при поддержке Министерства образования и науки России, Московского государственного университета, корпораций «Росскосмос» и «Энергия», ЦНИИмаш.