2018-10-10T12:17:20+03:00
Наука

Дети из Комсомольска-на-Амуре создали медицинский модуль для лунной базы

Школьники города Юности победили в конкурсе проектов «Луна: Город Первых» и поедут на Байконур
Борис КОКУРИН
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Дети из Комсомольска-на-Амуре создали медицинский модуль для лунной базы. Фото технопарка Кванториум.Дети из Комсомольска-на-Амуре создали медицинский модуль для лунной базы. Фото технопарка Кванториум.
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Поездка на Байконур - это главный приз XIII Фестиваля науки в Москве в рамках которого и проходил конкурс на лучшее строение на Луне. Воспитанники комсомольского технопарка Кванториум: Егоря Курипта, Арсений Щербов и Инна Толмачева представили проект медицинского модуля и победили обойдя москвичей которые работали над той же темой. Руководили работой группы преподаватели Ольга Попова Тамара Носач.

- Организаторы не ограничились главным призом, - рассказал Иван Лаврентьев, пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре. - В качестве специального приза они предоставили ребятам возможность доработать свой проект используя возможности и рабочее пространство РКК «Энергия»и ЦНИИмаш.

Напомним, что конкурс имеет статус Всероссийского и проходит при поддержке Министерства образования и науки России, Московского государственного университета, корпораций «Росскосмос» и «Энергия», ЦНИИмаш.

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