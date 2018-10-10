2018-10-10T11:42:09+03:00
Общество

Видеоконтроль установят на улице Краснореченской в Хабаровске

Теперь нарушители правил дорожного движения будут «под колпаком»
Ольга КИВА
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Видеоконтроль установят на улице Краснореченской в ХабаровскеВидеоконтроль установят на улице Краснореченской в ХабаровскеФото: Иван МАКЕЕВ
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На улице Краснореченской в Хабаровске устанавливают видеоконтроль. Подготовка перед монтажом оборудоваия идет уже сейчас, пока дорожники реконструируют трассу. Специалисты протягивают оптоволоконную линию.

- Система видеоконтроля будет работать как минимум на пяти перекрестках этой улицы. В камеры встроен инфракрасный прожектор, который в ночное время сможет увидеть номера машин-нарушителей, - рассказывает Андрей Лобачев, начальник отдела МУП «НПЦОДД».

С помощью видеоконтроля будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, регулировать ситуацию на перекрестках, продлевать или, наоборот, сокращать сигналы светофора. Информация с видеокамер будет поступать в центр безопасности дорожного движения.

В этом году камерами фото- и видеофиксации специалисты также оборудуют пять перекрестков на улице Павла Морозова и два на улице Суворова. Всего же под видеоконтролем будут находиться 54 самых сложных перекрестка в городе.

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