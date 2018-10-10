Хозяйка частного дома в Хабаровске лишилась сейфа, полного денег и драгоценностей

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-10T11:08:11+03:00

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Жительница краевой столицы обратилась за помощью к полицейским, когда обнаружила пропажу сейфа из собственного дома. В металлическом ящике, по ее словам, лежали деньги и ювелирные украшения. В общей сложности потерпевшая оценила ущерб в 345 тысяч рублей.

- Как выяснилось во время следствия, в дом грабитель проник через окно в кладовке. Он просто его разбил и забрался внутрь. У оперативников сложилось впечатление, что злоумышленник неплохо ориентировался в комнатах, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Чутье не обмануло сыщиков. Позже они задержали 46-летнего знакомого потерпевшей. Мужчина часто гостил у нее в доме и знал, где и что находится. Похищенные деньги и украшения нашли у него во время обыска.

В биографии задержанного уже есть темные пятна в виде грабежей и разбоев, за которые его не раз привлекали к уголовной ответственности. С учитом этого обстоятельства фигуранта поместили в изолятор временного содержания пока суд не решит, какую меру пресечения ему назначить. Расследование уголовного дела продолжается.