Погода в Хабаровске на 11 октября 2018 года: днем до +13 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 01:53 2018-10-11T02:01:57+03:00

Погода в Хабаровске на 11 октября 2018 года: днем до +14 градусов, без осадков Фото: Александра ШОПЕНКО

На севере края, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди со снегом

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В акваторию Охотского моря перешел циклон. Благодаря ему на севере региона пройдут дожди со снегом. Центральная и южная части региона находятся под влиянием высокого атмосферного давления, но особого тепла ждать не стоит, потому что мы во власти холодных атмосферных фронтов. Местами из-за этого прольются дожди. Погода наладится и станет ласковей на выходных.

В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +14+16.

В Хабаровске без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +11+13. Уровень Амура у краевого центра 156 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 20-15 см. Температура воды 12 градусов.

В Бикине дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +10+12.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +10+12.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +11+13. Уровень Амура у Города Юности 230 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +8+10.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +9+11. Уровень Амура в устье реки 141 см.

В Охотске дождь со снегом. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +3+5.