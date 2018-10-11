Многодетная мать четыре года ищет пропавшего мужа в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:05 2018-10-11T03:33:53+03:00

Отец троих детей исчез в 2014 году, когда поехал на осеннюю путину, с тех пор он не выходил на связь с родственниками

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Мужчину зовут Дмитрий Вознюк, он жил в поселке Переясловка. У него есть супруга и трое детей. В далеком 2014 он отправился на осеннюю путину в Амурскую область, чтобы немного подзаработать. Однако сразу после отъезда перестал выходить на связь со своей семьей. Ни звонков, ни сообщений — вестей от него нет уже на протяжении четырех лет. Лишь раз родственникам сказали, что его видели работающим на автомойке в Хабаровске. После этого тишина.

- Конечно, я обращалась в полицию, буквально вчера ходила в отделение. Везде он числится как без вести пропавший. У нас с ним официальный брак, все трое детей от него, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Снежана Вознюк, супруга пропавшего Дмитрия. - Мне кажется, что с ним все в порядке, просто он скрывает от алиментов. Он еще и свое время кредиты оформлял, которые сейчас никто не оплачивает.

К сожалению, сейчас Снежана даже не может с ним развестись, хотя уже давно живет с другим мужчиной, с которым и воспитывает детей.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может находиться, обратитесь в полицию или свяжитесь с супругой Дмитрия по телефону: 8(984)262-94-38.