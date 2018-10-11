Расстрелянный труп откопали на берегу реки в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:24 2018-10-11T03:24:59+03:00

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На берегу реки Кур в Хабаровском нашли труп мужчины. Как выяснилось позже, погибший был рыбаком и умер от пулевых ранений. По версии следствия, в его смерти виновен 36-летний приятель, который отправился ловить рыбу вместе с ним.

- Происшествие случилось 26 мая 2018 года. Потерпевший и подозреваемый приехали на реку, стали перекладывать вещи в лодку. Во время этого занятия они начали ссориться. Погибший ругался матом и оскорблял приятеля, который, недолго думая, схватил карабин и застрелил обидчика. Задержанный выпустил шесть пуль в мужчину, - прокомментировали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

От полученных травм рыбак скончался. Его тело задержанный переправил на другой берег и закопал там. Тревогу забили родственники убиенного. Они обратились к правоохранителям с просьбой найти пропавшего, те в свою очередь обнаружили уже мертвого мужчину.

Злоумышленник признался в содеянном. Как выяснилось позже, до этого происшествия у него уже были проблемы с законом — его судили за незаконный оборот наркотиков. Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела закончилось, материалы уже находятся в суде.