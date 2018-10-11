2018-10-11T04:00:05+03:00
Происшествия

Сельчанину в Хабаровском крае грозит тюрьма за культивацию конопли

Мужчина уверял, что 200 кустов он вырастил только для личного пользования
Ольга КИВА
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Сельчанину в Хабаровском крае грозит тюрьма за культивацию коноплиСельчанину в Хабаровском крае грозит тюрьма за культивацию коноплиФото: Иван ВИСЛОВ
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В селе Новоильиновка Комсомольского района полицейские нашли плантации конопли. Кусты наркосодержащей травы росли не где-нибудь, а на приусадебном участке одного из местных жителей. Стражи порядка нагрянули к нему с обыском, во время которого насчитали порядка 197 кустов растения.

- Сначала просто предположили, что растения принадлежат к канабисной группе. Позже эксперты подтвердили это путем лабораторных исследований, - прокомментировали в пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Как пояснил сам задержанный, все, что он вырастил, предназначалось только для личного потребления. Против сельчанина завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. За культивацию конопли сельчанину грозит лишение свободы на срок до двух лет. На время расследования мужчина будет находиться на свободе, но под подпиской о невыезде.

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