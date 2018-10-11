2018-10-11T04:56:17+03:00
Общество

В Хабаровском районе отопительный период стартует 12 октября

Борис КОКУРИН
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В Хабаровском районе отопительный период стартует 12 октябряВ Хабаровском районе отопительный период стартует 12 октябряФото: Борис КОКУРИН
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Именно 12 октября по постановлению главы в Хабаровском районе начинается отопительный сезон, хотя энергетики Хабаровской теплосетевой компании готовы подать тепло в жилые дома и социальные объекты поселков уже сейчас. В зону ответственности ХТСК входят восемь населенных пунктов: села Ракитное, Некрасовка, Дружба, отапливаемые Некрасовской котельной, Тополево, Матвеевка, Мирное, за теплоснабжение кторых отвечает Хабаровская ТЭЦ-3, и село Гаровка, подключенное к Хабаровской ТЭЦ-1. Это почти девять тысяч квартир и 115 школ, детских садов, детских домов и больниц.

- Наши теплосети полностью готовы к подаче тепла в населенные пункты Хабаровского района, - рассказал Сергей Нехороших, директор ХТСК. – Сейчас большая ответственность лежит на управляющих компания, ТСЖ и прочих обслуживающих организациях - плавный и безаварийный пуск тепла зависит от слаженной работы их слесарей, а также от проделанной ими летом подготовительной работы на внутридомовых инженерных системах.

Как заверяют в администрации района, все остальные поселения так же начнут получать тепло по графику — с 12 октября, кроме городского поселения Корфовское — там батареи стали горячими еще вчера.

- Нужно отметить, что отопление должно подключаться при установлении среднесуточных температур не выше +8 в течение пяти дней. Хотя на территории Хабаровского района такая температура только начинает устанавливаться, принято решение начать подачу тепла, не дожидаясь истечения этих пяти дней, - сообщили в районе.

Так же в администрации пытаются решить проблему с горячим водоснабжением двух домов - первого и третьего по улице Санаторной в поселке Бычиха. Раньше, кипятком их снабжала котельная санатория Уссури, однако из-за финансовых трудностей в учреждении подача горячей воды прекратилась. В планах у чиновников поставить у домов мобильную котельную стоимостью в два миллиона рублей.

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