Молодой комсомольчанин два месяца промышлял оформлением фиктивной прописки

СЕГОДНЯ 05:32 2018-10-11T05:35:11+03:00

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Житель города Юности оказался фигурантом уголовного уголовного дела за то, что незаконно прописал у себя дома 12 человек. Все, кому он сделал фиктивную прописку — граждане Российской Федерации. Они получили заветный штамп в паспорте, однако правом проживания в этом помещении воспользоваться не смогли. При этом 20-летний фигурант не брал деньги за эту, казалось бы, пустяковую услугу.

- Как выяснилось в ходе проверки, комсомольчанин незаконно прописывал у себя людей с июля по август 2018 года. По закону фиктивная регистрация и постановка на миграционный учет граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства - это уголовно наказуемая деятельность, - прокомментировали в пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Пока оперативники будут выяснять подробности этого дела, фигурант будет находиться на свободе. С него взяли обязательство о явке.