Больше половины домов в Хабаровске остаются без отопления

СЕГОДНЯ 05:53 2018-10-11T05:53:04+03:00

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В краевой столице больше половины домов пока еще не подключили к централизованной отоплению. По данным на 10 октября, батареи нагрелись больше, чем в тысяче домов из трех с половиной тысяч. Из них 171 здание — образовательные учреждения и 122 здания — медицинские организации.

- По плану работы по подключению отопления в городе планируют завершить к 18 октября. Ситуацию по подключению тепла ежедневно обсуждают на заседаниях с участием представителей жилищных организаций, ресурсоснабжающий компаний и представителей районов города, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Также поступила информация о том, что с началом отопительного сезона на магистральном трубопроводе уже выявили два порыва. Работы по устранению неподадок уже идут. Аналогичная ситуация пока складывается на муниципальных сетях, но, по словам представителей теплоснабжающих организаций, аварии не влияют на процесс подключения отопления.