2018-10-11T06:24:51+03:00
Происшествия

В Хабаровске пожилая велосипедистка врезалась в автобус

После аварии пенсионерке понадобилась помощь нейрохирургов
Ольга КИВА
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В Хабаровске пожилая велосипедистка врезалась в автобусВ Хабаровске пожилая велосипедистка врезалась в автобусФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В краевой столице произошла дорожная авария, в которой пострадала 81-летняя велосипедистка. Женщина вечером ехала по улице Горького в сторону улицы Гагарина. По встречной полосе в это время двигался автобус DaewooBS-106, который собирался повернуть налево в районе дома №41 на улице Жуковского. Однако пожилая спортсменка не собиралась уступать ему дорогу и, как результат, врезалась в машину.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИББ Хабаровска, пенсионерке понадобилась помощь нейрохирургов. В результате ДТП у нее диагностировали ушиб головного мозга, закрытый травматический вывих и ушиб спинного мозга.

По предварительной информации, за рулем автобуса находился трезвый водитель, стаж вождения которого больше 40 лет. Когда произошло происшествие на улице еще было светло, а на дороге в районе места аварии была ненесена дорожная разметка.

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