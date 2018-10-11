Землетрясение на Сахалине: многоэтажки на Камчатке немного потрясло

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-11T08:19:55+03:00

Землетрясение на Камчатке: многоэтажки в краевой столице немного потрясло Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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Сегодня днем, 11 октября, в акватории Тихого океана зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 6,5. Сейсмособытие произошло на глубине 42 километра юго-восточнее Северо-Курильска. Расстояние от эпицентра до города составило 210 километров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, подземные толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского. На верхних этажах многоэтажек в краевой столице ощущалось землетрясение силой от одного до двух балов.

По предварительной информации, в регионе не объявляли угрозу цунами, нет человеческих жертв и разрушений зданий. Также отмечают, что среди населения не было паники во время подземных толчков.

Жителям региона напоминают, что в случае опасности, угрожающей жизни и здоровью, необходимо звонить на единый номер телефона спасения «01» со стационарных телефонов и «101» с мобильных телефонов.