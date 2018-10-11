Любителей осетровых из Хабаровского края поймали с незаконным уловом

СЕГОДНЯ 08:26 2018-10-11T08:26:31+03:00

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Два рыбака из села Нижнетамбовское попались с незаконным уловом. Мужчины рыбачили на реке Дурдал и успели поймать девять рыб осетровых пород. С этой добычей их и задержали сотрудники уголовного розыска. Доказательства вины обнаружили на борту катера. Специалисты предварительно оценили причиненный государству ущерб в 20 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, задержанных «повязали» во время очередного рейда в рамках «Путины -осень 2018». Фрагменты найденной рыбы изъяли, рыбаков задержали и завели против них уголовные дела за незаконную рыбодобычу и оборот особо ценных видов водных биоресурсов. Максимальное наказание, которое могут получить подозреваемые, это лишение свободы на срок до трех лет.

На время расследования рыбаков отпустили, но взяли с них обязательство о явке.