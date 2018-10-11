2018-10-11T08:26:31+03:00
Происшествия

Любителей осетровых из Хабаровского края поймали с незаконным уловом

Доказательства преступления нашли на борту катера задержанных во время обыска
Ольга КИВА
Поделиться:
Любителей осетровых из Хабаровского края поймали с незаконным уловомЛюбителей осетровых из Хабаровского края поймали с незаконным уловомФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Два рыбака из села Нижнетамбовское попались с незаконным уловом. Мужчины рыбачили на реке Дурдал и успели поймать девять рыб осетровых пород. С этой добычей их и задержали сотрудники уголовного розыска. Доказательства вины обнаружили на борту катера. Специалисты предварительно оценили причиненный государству ущерб в 20 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, задержанных «повязали» во время очередного рейда в рамках «Путины -осень 2018». Фрагменты найденной рыбы изъяли, рыбаков задержали и завели против них уголовные дела за незаконную рыбодобычу и оборот особо ценных видов водных биоресурсов. Максимальное наказание, которое могут получить подозреваемые, это лишение свободы на срок до трех лет.

На время расследования рыбаков отпустили, но взяли с них обязательство о явке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эковолонтеры из Хабаровского края поборются за звание самых лучших в России
В Комсомольске-на-Амуре открыли кабинеты по бесплодному браку
Землетрясение на Сахалине: многоэтажки на Камчатке немного потрясло
В ЕАО нашли заблудившегося сборщика орехов
В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавшего рыбака
В Хабаровске пожилая велосипедистка врезалась в автобус
Больше половины домов в Хабаровске остаются без отопления
Молодой комсомольчанин два месяца промышлял оформлением фиктивной прописки
В Хабаровском районе отопительный период стартует 12 октября
Хабаровчанина отправили в тюрьму за торговлю несуществующими экзотическими животными
Хабаровск присоединится к акции «Мы за здоровье!»
Сельчанину в Хабаровском крае грозит тюрьма за культивацию конопли
Расстрелянный труп откопали на берегу реки в Хабаровском крае
Многодетная мать четыре года ищет пропавшего мужа в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 11 октября 2018 года: днем до +13 градусов, без осадков
Дети из Комсомольска-на-Амуре создали медицинский модуль для лунной базы
Видеоконтроль установят на улице Краснореченской в Хабаровске
Хозяйка частного дома в Хабаровске лишилась сейфа, полного денег и драгоценностей
Все дети равны - каждый ребенок особенный!
На границе Камчатки арестовали партию зараженного мяса
Труп под частным домом на Камчатке скрывали вдова и ее любовник
Своевременная профилактика и качественное лечение — отличное зрение на долгие годы
Метание ножа в дверь плачевно закончилось для хабаровчанки
Юные тхэквондисты из Хабаровска взяли «бронзу» на открытом турнире в Дальнегорске
На Камчатке ссора многодетных родителей закончилась поножовщиной
В Биробиджане погибли пешеходы, оказавшиеся под колесами неизвестного авто