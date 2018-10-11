Эковолонтеры из Хабаровского края поборются за звание самых лучших в России

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-11T09:27:08+03:00

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Волонтеров-экологов из Хабаровского края приглашают на Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд». Заявки от желающих побороться за звание самых лучших принимают до 15 ноября.

- Конкурс проводится по шести номинациям: «Помогаем заповедникам», «Эковолонтеры - рекам и озерам», «Волонтеры леса», «Эковолонтеры города», «Мусору - нет!» и «Эковзгляд». Подобное мероприятие помогает привлечь внимание общественности к проблемам сохранения окружающей среды, а также к успешным примерам молодежных инициатив, - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства края.

Будущим конкурсантам предстоит подготовить портфолио и заполнить анкету, которую можно скачать на сайте ecovolonter.vernadsky.ru. На этом же ресурсе можно ознакомиться с положением конкурса.

На данный момент, в регион более семи тысяч волонтеров, из которых только три тысячи человек участвовали в различных экологических акциях. В крае ведется постоянный набор добровольцев в общественные экологические инспекторы, главной задачей которых является оказание содействия в государственном экологическом надзоре.