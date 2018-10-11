Пожар на «Амуте» в Хабаровском крае: полностью сгорело кафе «Матрешка»

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-11T09:57:28+03:00

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Накануне, 9 октября, пожарные расчеты отправились тушить пожар в туристическом комплексе «Амут Сноу Лэйк», расположенный в Солнечном районе. Диспетчер пожарно-спасательной части принял сообщение о возгорании в 18:30. Огнеборцам понадобился почти час, чтобы добраться до места происшествия.

Как сообщили в пожарной части Солнечного района, когда пожарные расчеты добрались до турбазы здание кафе уже было полностью охвачено огнем. Пожарные потушили пламя, сама постройка сгорела полностью. К счастью, человеческих жертв нет.

По предварительной информации, пожар случился из-за замыкания элетропроводки. Сначала специалисты полагали, что это произошло из-за снега, который в тот день пошел и попал на провода через отверстия в крыше. Часть кровли якобы убрали в связи с ремонтом. Однако позже выяснилось, что ремонт кровли на момент пожара уже закончили. Расследование этого происшествия продолжается.